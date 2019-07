„Auslaufmodell“ Demokratie unter wachsendem Druck

Meinungsumfrage in 27 Staaten

Das wissenschaftliche US-Meinungsforschungsinstitut „Pew Research“ veröffentlichte jetzt eine Studie, zu der 30.000 Menschen in 27 Staaten, 10 Staaten davon in Europa, gefragt wurden, ob die Demokratie bei ihnen funktioniert. Das Ergebnis fällt ernüchternd aus. In sechs dieser europäischen Staaten zeigte sich eine Mehrheit unzufrieden: Frankreich (51 Prozent), Ungarn (53 Prozent), Großbritannien (55 Prozent), Italien (70 Prozent), Spanien (81 Prozent) und Griechenland (84 Prozent).In Deutschland wächst die Unzufriedenheit In Deutschland und Schweden war nur eine Minderheit der Befragten nicht zufrieden (30 Prozent), ebenso in den Niederlanden (34 Prozent) und Polen (44 Prozent) .