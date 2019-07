Politiker-Ziele: Von Salzburg bis nach Albanien

Wirklich ferne Domizile werden heuer von den Politikern nicht angesteuert. War FP-Landeschefin Marlene Svazek im vergangenen Jahr noch auf Abenteuer-Trip in Australien, so wird sie diesmal nur an ein, zwei verlängerten Wochenende an und in den heimischen Seen und Bergen die Seele baumeln lassen. „Gerade im Sommer bietet Salzburg und Österreich eine Fülle an Schätzen, die leicht erreichbar sind und Erholung bieten“, sagt Svazek. Das sieht auch SPÖ–Landeschef Walter Steidl so. „In und rund um Salzburg ist es einfach am Schönsten. Diese Landschaft mit dem Rad zu erkunden hat einen besonderen Reiz für mich.“ Steidl wird über Lofer, Tirol, Mittersill nach Krimml und wieder zurück radeln. Wie lange? „Solange es dauert.“