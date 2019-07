Mehr Polizei und Sozialarbeit gegen Alkoholexzesse

Sozialarbeit und Polizei sollen es auf dem Franz-Jonas-Platz in Wien richten. Beim „Krone“-Lokalaugenschein am Freitag war ein Großaufgebot an Einsatzkräften vor Ort. Vom Tisch ist das Alkoholverbot nicht. „Wir schauen uns das drei Monate an und werden dann entscheiden“, sagt Wiens Suchtkoordinator Ewald Lochner.