Linz in Texten als Stadt zum Gehen und Bleiben

„Wir wollen zeigen, dass Linz nicht nur ein Durchreiseort für Literaten gewesen ist“, sagt StifterHaus-Direktorin Petra-Maria Dallinger. Nein, viele sind auch hier geblieben, haben ihr Leben in Linz in Texte gegossen. Warum die Ausstellung „Unsere Stadt ist noch niemals beschrieben worden“ heißt? Das ist nur provokant gemeint, denn in der Schau verklammern sich Linz-Zitate von Autoren, Text-Auszüge aus Werken mit kuriosen Gegenständen, die dem Alltagsleben entspringen.