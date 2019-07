Über die Aeta auf Luzon und die Würde des Gebens

Der Inselstaat in Südostasien ist mir zur zweiten Heimat geworden. Ich durfte nicht nur das Land, sondern auch seine Leute kennenlernen. Als Teilnehmerin an einem Studiengang zu interkultureller Frauenforschung bin ich an Orte gekommen, an die man als Touristin normalerweise nicht kommt. Zum Beispiel in ein Dorf der indigenen Bevölkerungsgruppe der Aeta auf Luzon, der größten Insel der Philippinen.