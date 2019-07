E-Biker (85) nach Kollision mit Motorrad gestorben

Ein 85-jähriger Lenker eines E-Bikes ist bei einem Verkehrsunfall auf der Gerlos Straße heute, Freitag, am Vormittag in Neukirchen am Großvenediger (Pinzgau) ums Leben gekommen. Zeugen berichteten der Polizei, dass der Einheimische von der B165 plötzlich nach links in Richtung Bahnhofstraße abgebogen war. Er kollidierte dabei rechtwinkelig mit einem entgegenkommenden Motorrad.