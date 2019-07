Die besten Tipps für das sommerliche Wochenende

#Horla - Theater zum Mitnehmen

Die moderne Wanderbühne, das Theater zum Mitnehmen feiert am Sonntag um 19.30 Uhr im WUK die Premiere seines Stückes „Horla“. Das interdisziplinäre Pop-Up-Theater ist bis September an acht verschiedenen Orten in- und outdoor unterwegs, um das Stück über drei Damen aus der Vorstadt vorzuführen. Der Eintritt kostet 13 Euro. An den Open-Air-Tagen (9. Juli - Yppenplatz, 1. September - Resselpark, 13. September - Openmarx, mobiles Stadtlabor) ist der Eintritt frei.

Wo: 9., Währinger Straße 59