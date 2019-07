Diese Preise können Sie gewinnen!

19. und 21.07. Starnacht am Wörthersee - 20 Jahre Jubiläum

Starnacht ist wirklich nicht untertrieben - denn die Sterne leuchten heuer besonders hell. Mit dabei sind u.a. Andreas Gabalier, Roland Kaiser, DJ Ötzi, Beatrice Egli, Adel Tawil, Lena, Al Bano und viele, viele mehr. Bei uns können Sie für diese Mega-Show 1x2 Super-VIP-Tickets gewinnen: Sie beinhalten die Übernachtung von 19. bis 21.07., Tagesschifffahrtskarten der Wörtherseeschifffahrt, Zutritt zur exklusiven Seitenblicke Party am 19.07. , zum offiziellen „Meet the Stars“ am 20.07., (Foto und Autogrammmöglichkeit), Sektempfang & 4-gängiges Galadinner im Seepark Hotel am 20.07. Eintritt zur Starnacht am Wörthersee am 20.07.2019 (Zutritt zur Starnacht Lounge und in den Golden-Circle-Bereich), Aftershowparty im Anschluss an die Sendung in der Villa Lido, Shuttlefahrt mit einer BMW Limousine zu den Veranstaltungen, Starnacht-CD.