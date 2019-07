Stockentenfamilie verirrt sich auf Triester Straße

Mit Mutter „im Schlepptau“ zum Teich

Kurzerhand brachten die Polizisten die Küken, die ihren vorübergehenden Platz in einem Plastikkorb gefunden hatten, zum rund eineinhalb Kilometer entfernten Wienerbergteich - und wie erhofft quasi mit der Mutter „im Schlepptau“. „Mit einem Respektabstand von etwa fünf Metern“ sei die Entenmutter den Polizisten hinterhergelaufen, so Eidenberger. Wenig später war die Familie am Wienerbergteich wieder vereint.