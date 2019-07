KTM 790 Adventure: Härtetest auf 4000-km-Reise

Die Sache mit der Federvorspannung

Von Handlichkeit war zu Beginn der Reise nicht viel zu spüren. War die Adventure ohne Gepäck noch ein Ausbund an Dynamik und Agilität, lief sie beladen am liebsten geradeaus, das aber stabil. Ursache? Klar, zu wenig Gewicht und zu viel Nachlauf am Vorderrad, beides aufgrund mangelnder Federvorspannung hinten. Gut, dass man sie einstellen kann - aber in Wahrheit untragbar, dass das bei einer modernen Reiseenduro nur per Werkzeug möglich ist. Mit dem zusammensteckbaren Schlüssel aus dem Bordwerkzeug ist es leider ein ziemlich aussichtsloses Unterfangen. Also führte mich mein erster Weg zur Motothek in Ternitz, wo sie mir die Feder zugeschraubt haben. Bei der R-Version ist das einfacher, und der R ist auch die Einstellmöglichkeit für die Dämpfung (Gabel und Federbein) vorbehalten.