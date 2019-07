Salzburger DJ Killin Void im Electric-Love Fieber

Der 19-jährige Salzburger Kilian Kogler alias DJ Killin Void kann es immer noch nicht so recht fassen: Als Gewinner des DJ-Contests hat er die Chance, live auf der Mainstage vor 180.000 Fans zu performen. Am Samstag ist es dann soweit, heute erzählt er uns backstage im Interviewgarden am Electric Love Gelände wie sich das anfühlt und welche Erfahrungen er als DJ schon gemacht hat.