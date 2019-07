Die Party am Electric Love kann endlich beginnen!

„Ich bin seit Anfang an als Fotograf dabei. Mit meinem Team hat das die letzten Jahre immer gut funktioniert, wir sind auf den Camping-Plätzen und dann natürlich auf dem Festival-Gelände am Weg. Damit man im richtigen Moment abdrückt, muss man sich auch in dieser Musik gut auskennen, also wenn der Beat dropt“, erzählt Heimo Spindler, Fotograf am Electric Love Festival.