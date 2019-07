Soforthilfe nach Murenabgängen in Uttendorf

„Wir unterstützen betroffene Haushalte mit einer finanziellen Soforthilfe von bis zu 200 Euro pro Person, wenn Wohnraum von Schlamm- oder Wassermassen beschädigt wurde. Auch wenn notwendige Einrichtungen im Keller zerstört wurden, wie zum Beispiel Kühltruhe, Waschmaschine, die Heizung oder Elektroinstallationen, können wir helfen“, sagt Silvia Kroisleitner, Leiterin des Pinzgauer Caritas-Zentrums in Zell am See.