Kontrahenten in Bauch gestochen: ein Jahr Haft

Ein 29-jähriger Angeklagter, der im September 2018 in Zell am See einem Mann im Streit mit einem Messer in den Bauch gestochen und einem anderen eine Glasflasche gegen den Kopf geschlagen hat, ist heute am Landesgericht Salzburg zu einem Jahr unbedingter Haft verurteilt worden. Der Kroate entschuldigte sich vor dem Schöffensenat für seine Taten. Das Urteil ist rechtskräftig.