Ab Sonntag kommt die Abkühlung von oben

In den meisten Landesteilen präsentiert sich, trotz ein paar harmloser Wolken, das Wetter am Freitag bis zum Abend von seiner überwiegend sonnigen Seite. Nördlich des Alpenhauptkammes sowie im Norden und Osten ziehen jedoch im Tagesverlauf von Nordwesten ausgedehnte Wolkenfelder in mittelhohen oder hohen Schichten durch. Diese trüben hier den Sonnenschein zeitweise deutlich. Die Wahrscheinlichkeit für ein paar Regentropfen ist aber allgemein gering. Der Wind kommt aus West bis Nordwest und weht in den nördlichen und östlichen Landesteilen mäßig, mitunter sogar lebhaft. In der Früh hat es zwölf bis 19 Grad, tagsüber 25 bis 33 Grad.