Gewinnen Sie 360 Tickets für das Vienna Major!

Wien verwandelt sich erneut in Österreichs größte Sandkiste, wenn von 31. Juli bis 4. August 2019 das A1 Major Vienna presented by Swatch auf der Donauinsel seine Netze aufbaut. Die „Krone“ verlost für dieses Spektakel unglaubliche 360 Tickets für die „Krone“-Lounge! Zusätzlich haben 2 Krone Leser die exklusive Möglichkeit am Sonntag, den 4. August, in der Red Bull Beach Arena ein „Krone“-Beachvolleyball Match zu spielen. Ein unvergessliches „Krone“-Erlebnis!