VGT wettert gegen Reptilienzoo Forchtenstein

Beim Lokalaugenschein im Reptilienzoo Forchtenstein wollen die VGT-Aktivisten zahlreiche Missstände beobachtet haben, so etwa fehlende Wasserbecken, falsche Boden-Beschaffenheit, fehlende Äste sowie einen fehlenden Blickschutz. „Eigentlich sollte es selbstverständlich sein, dass Tiere ihrem Bedürfnis nach Ruhe und Sicherheit in ausreichendem Maße nachkommen können. Doch in Zoo-Einrichtungen wird Tieren dieses Bedürfnis meist verwehrt - sollen sie doch für die Augen der zahlenden Besucher sichtbar und jederzeit beobachtbar bleiben“, so der VGT in einer Aussendung. Die Aktivisten berichten von unruhigen, hektischen Tieren.