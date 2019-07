„Er kann es genau so gut wie Lainer“

Farkas kam nach im Sommer 2018 erlittenen Kreuzbandriss stärker zurück. Das Tor zum 1:0 im Cup-Finale gegen Rapid war der erste Hinweis fürs Farkas’ Aufwind. Zudem legte er an Muskelmasse zu: „Ich habe teilweise sechs Stunden am Stück in der Kraftkammer verbracht!“ Dass Farkas als Profi immer ans Limit gehen muss, war früh klar. „Ich bin nicht der Talentierteste, muss immer alles geben! Und: „Mattersburg hat mir einst eine Lehre auf dem Bau vermittelt. Um sechs in der Früh nach Wien, schwerer Rohre tragen, um vier retour zum Training. Das war extrem zäh, ein Schlüsselmoment in meinem Leben!“