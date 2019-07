Neues Event vereint Action & Essen in Wiener Alpen

Am Samstag, den 31. August, findet erstmalig das eintägige Erlebnis-Event „Sommerfrische | Sport. Mode. Kulinarik.“ an einem einzigartigen Ort aller Sinne - in Prigglitz im Bezirk Neunkirchen - statt. Eine Autostunde von Wien entfernt fühlt man sich hier wie in den Alpen. City4U hat die Infos: