Gemeinderat vertagt Entscheidung zu Wohnbau

Allerdings entbrannte ein Politikstreit um die Nutzung der Erdgeschoßflächen: Die ÖVP - allen voran der einflussreiche Klubobmann Christoph Fuchs - störte sich daran, dass die SPÖ-nahe KOKO GmbH dort ein Tageszentrum für Eltern mit Kleinkindern geplant hatte, noch bevor das Projekt öffentlich diskutiert worden war. Auch ein geplantes „Cafe der Kulturen“ war so gar nicht nach dem Geschmack von ÖVP und FPÖ. In der Folge verhandelte Fuchs einen so genannten Raumordnungsvertrag aus, der anstelle des KOKO-Zentrums und des „Cafes der Kulturen“ zu den geplanten 58 Wohnungen weitere 16 geförderte Einheiten vorsah. Dieses Projekt sollte im Gemeinderat am Mittwoch beschlossen werden.