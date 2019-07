Vom hässlichen Entlein zum schönen Schwan?

Jeder Mensch hat vermutlich die eine oder andere Körperstelle, die er an sich selbst nicht mag. Die meisten leben jedoch damit und lassen sich davon nicht wirklich beeinflussen. Nicht so Celine Centino. Die Britin litt jahrelang unter ihrem „hässlichen Aussehen“ und den bösen Kommentaren, die sie dafür erhielt. Also entschloss sie sich, sich unters Messer zu legen. Nach mehreren Schönheitsoperationen um satte 45.000 Euro sieht sie nun aus wie eine komplett andere Person. Laut eigener Aussage fühlt sie sich auch so.