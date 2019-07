Cannabis, Kokain, Ecstasy: Dealer (22) aufgeflogen

Wie die Polizei nun mitteilte, wurde Mitte April in Reutte ein Einheimischer (22) wegen Suchtmittelhandels festgenommen. In seiner Wohnung fanden die Beamten Drogen im Wert von weit mehr als 10.000 Euro. Insgesamt konnten in Verbindung mit dem 22-Jährigen 29 strafrechtliche Delikte und 22 Verwaltungsübertretungen geklärt werden.