Borderlands 3: Claptrap zeigt die Wildnis Pandoras

Er ist der heimliche Star in „Borderlands“: Roboter „Claptrap“. Gut zwei Monate vor der Veröffentlichung des dritten Teils der Shooter-Serie von 2K für PC, PS4, Xbox One und Google Stadia nimmt er Gamer in einem neuen Trailer mit auf Reise durch die Wildnis Pandoras - „auf der Suche nach den schönsten spuckenden und/oder kotzenden Kreaturen“, wie es in der dazugehörigen Videobeschreibung heißt.