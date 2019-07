85-Jährige geriet mit Auto auf Gegenfahrbahn

Am späten Dienstagnachmittag bog eine 85-jährige Autofahrerin von der Mayrwiesstraße kommend in die Wiener Bundesstraße nach rechts in Richtung Salzburg ein. Aus bislang unbekannter Ursache kam sie in den Gegenverkehrsbereich und kollidierte mit dem entgegenkommenden Auto eines 29-jährigen Einheimischen.