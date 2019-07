Auf Stadionwald folgt das Eishockey-Derby

„Der Wald macht Veranstaltungen im Stadion leichter“, mit dieser Aussage ließ Sportpark-Geschäftsführer Gert Unterköfler in der Vorwoche aufhorchen. Tatsächlich dürfte es nach der Kunstinstallation in der Klagenfurter Arena gleich wieder rundgehen: KAC und VSV treffen sich in der ersten Jänner-Woche zum großen Freiluftderby.