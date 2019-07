Trümmer und Ruinen: Was von Mossul übrig blieb

Fast auf den Tag genau fünf Jahre ist es her, dass der IS-Führer Abu Bakr al-Baghdadi in der Al-Nuri-Moschee von Mossul das Kalifat des Islamischen Staates ausruft. Der IS ist im Sommer 2014 auf seinem Höhepunkt. Die zweitgrößte Stadt des Irak, wichtige Handelsstadt am Ufer des Tigris, ist in den Händen der Terroristen.