Rose Tattoo: Kultrocker im ewigen Windschatten

Für manche sind sie eine der gefährlichsten Rockbands der Welt, andere bezeichneten sie weiland gerne als „die AC/DC des kleinen Mannes“. Fakt ist jedenfalls, dass die australischen Kultrocker Rose Tattoo seit mittlerweile 43 Jahren an ihrer eigenen Legende schnitzen und dabei niemals einer Konfrontation aus dem Weg gegangen sind. Das selbstbetitelte Debütalbum erschien 1978 und wurde mit Songs wie „One Of The Boys, “Rock’n’Roll Outlaws„ oder “Nice Boys„ zu einem der prägendsten des gesamten Hardrock-Genres. Zu den größten Fans von Rose Tattoo zählen übrigens die Millionenseller Guns N‘ Roses. Axl Rose covert auf der “Live Like A Suicide„-EP nicht nur “Nice Boys„, sondern wurde über die Jahre hinweg auch nicht müde immer wieder zu betonen, welch fundamentale Auswirkung die frühen Rose-Tattoo-Tage nicht auf seine Karriere gehabt hätten.