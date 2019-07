Italienischer Staatsbesuch von Demo überschattet

Knapp 60 Demonstranten gingen am Dienstagnachmittag auf die Straßen in der Stadt Salzburg und machten sich für die sofortige Freilassung von Carola Rackete vom Flüchtlingsrettungsschiff „Sea-Watch 3“ stark. Vermutlich kein schöner Anblick für den italienischen Präsidenten Sergio Mattarella, der den Protestlern lediglich einen flüchtigen Blick kurz nach seiner Landung in der Mozartstadt zuwarf.