Über 13 Millionen Euro Schaden durch Schneelast

Die massiven Schneefälle im Jänner haben in den Wäldern Salzburgs enorme Schäden angerichtet. Alleine beim Katastrophenfonds des Landes wurden bisher knapp 1.500 Anträge mit einer Schadenssumme von über 13 Millionen Euro gestellt. Das seien mehr Fälle durch Schneedruck als in den 25 Jahren davor zusammen, informierte Landesrat Josef Schwaiger (ÖVP) am Dienstag bei einem Mediengespräch.