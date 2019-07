„Bierkavalier“ rastet in Wiener U-Bahn aus

Die meisten der Angesprochenen lehnen höflich ab oder ignorieren ihn. Es ist aber auch schon vorgekommen, dass ein eifersüchtiger Freund sich in den vermeintlichen Flirtversuch einmischte. Dabei kassierte der mittlerweile als U4-Bier-Stalker titulierte Mann auch schon den einen oder anderen Faustschlag. In jüngster Vergangenheit rastete der Verdächtige zudem immer wieder aus und brüllte wie von Sinnen herum - obwohl er bei den Wiener Linien Hausverbot hat. „Wir raten zudem, im Ernstfall eine Sprechverbindung zum U-Bahn-Fahrer herzustellen“, so Sprecherin Kathi Liener.