Auf zur E-Bike-WM für jedermann in Sillian!

Ob Radsportler, Profis oder Gelegenheits-Radler: Die offene E-Bike-Weltmeisterschaft ist eine Veranstaltung für jedermann. Egal, ob Sie an Ihre sportlichen Grenzen kommen wollen oder ob einfach die Atmosphäre eines Wettbewerbs in traumhafter Kulisse genießen möchten - die E-Bike-WM in Sillian bietet für jeden das Richtige. So kann auch jeder E-Bike-Weltmeister werden!