Mann fuhr mit E-Roller über deutsche Autobahn

Die ungewöhnliche Reise begann am Montagnachmittag am Bahnhof in Erkelenz: „Er nahm die Navigationsfunktion seines Mobiltelefons in Anspruch und ließ sich über die Autobahn leiten“, teilte die Polizei mit. An der Anschlussstelle Erkelenz-Süd fuhr der 28-Jährige mit seinem E-Scooter auf die A46 auf.