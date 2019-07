Wasserspiegel am Flachgauer Hintersee gesunken

„Rund zwei Meter ist der Wasserspiegel des Hintersee in den vergangenen Jahren abgesunken“, sagt Andreas Teufl, Hotelier und Landtagsabgeordneter der FPÖ. Zusehends verlandet das Gewässer immer weiter. Durch die Schneeschmelze werden Jahr für Jahr Schottermassen in den See gespült. „Heute ist ein Köpfler nicht mehr möglich, denn das Land hat es vollkommen verabsäumt, hier die notwendigen Maßnahmen zu setzen, um einen der schönsten Seen langfristig zu erhalten“, so Teufl weiter, der das Gewässer nicht nur als Naherholungsgebiet schützen will: Viele Tier- und Pflanzenarten sind durch den sinkenden Wasserspiegel bedroht. Mit dem dringlichen Antrag im Landtag fordern die Freiheitlichen eine Revitalisierung des Hintersee, nach dem Vorbild des gleichnamigen Hintersee – im Pinzgau.