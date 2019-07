Happy End für 23-Jährige nach Sprung in die Traun

Flußidylle lockt auch vieleBadegäste an

Der zwölf Meter hohe und 200 Meter lange Traunfall zwischen Steyrermühl und Roitham gilt als Natursehenswürdigkeit und lockt mit dem Traunfallweg das ganze Jahr über zahlreicheBesucher an. „Aber auch bei Badegästen ist der Traunfall sehr beliebt“, weiß Michael Thanner von der Wasserrettung Laakirchen. Der Einsatz am Sonntag war der erste im heurigen Jahr. „Aber in manchen Jahren müssen wir dort mehrmals ausrücken. Die Strömung und die extremen Felsen werden von vielen Menschen unterschätzt.Sie wissen nicht, worauf sie sich einlassen“, so Thanner Auch ein absolutes Badeverbot, Absperrungen und Warnschilder halten Wagemutige nicht ab.