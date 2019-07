Im 2. Anlauf klappte „Radlprüfung“ in Scharnstein

„Beim zweiten Versuch hat alles super funktioniert, die Kinder waren viel konzentrierter und 100 Prozent bei der Sache. Alle Mängel an den Rädern waren beseitigt“, so Philipp Scheutz, jener Polizist, der im ersten Anlauf alle 40 Volksschüler in Scharnstein durchfliegen ließ. Die Polizei Oberösterreich betont, dass die Prüfung keine „Pseudo-Prüfung“ sei, sondern den Beamten die Sicherheit der Kinder „nicht wurscht“ ist.