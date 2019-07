Der herausblitzende Tanga feiert sein Comeback

„Back to the 90s“ heißt es in der Mode ja nun schon seit einiger Zeit. Doch nun kommt ein Trend, mit dem wahrscheinlich wirklich niemand mehr gerechnet hat. Die String-Tanga-Ära. Es ist anscheinend nur noch eine Frage der Zeit, bis auch die sogenannten „Arschgeweihe“ wieder in Mode kommen. Bei dem Gedanken daran erschaudert wahrscheinlich so mancher. Bis dahin kann man die Zeit jedoch noch mit Fotos des neuen, alten Trends überbrücken.