Zwei Gänsegeier mit GPS Sendern

Seit 2012 werden die Gänsegeier im Rahmen eines Forschungsprojektes im Nationalpark Hohe Tauern beobachtet. Der Bestand wird laufend erhoben und mit historischen Datensätzen verglichen. Die Besenderung von einzelnen Geiern soll mittels Satelliten-Telemetriedaten Feststellungen zur Raumnutzung und der Flugrouten der Geier liefern und Zusammenhänge zwischen den Brutgebieten in Kroatien und Friaul und ihrem Übersommerungsgebiet in den Hohen Tauern liefern. Wie die Dokumentation von beringten Geiern belegt, können aber auch Gänsegeier aus Frankreich, Spanien oder dem Balkangebiet im Nationalpark Hohe Tauern beobachtet werden. Neben modernster Satellitentechnik sind daher nach wie vor die Sichtmeldungen von Freiwilligen besonders wichtig. „Neben der Meldungen durch die heimische Jägerschaft und unseren Nationalpark Rangern ist jede Sichtmeldung der heimischen Bevölkerung und der Gäste für das Projekt bedeutend. Neben Datum, Uhrzeit und möglichst genauer Ortsangabe ist eine Fotodokumentation optimal“, so Nationalparkdirektoriumsvorsitzender Wolfgang Urban. Meldungen an beobachtung@gmx.net