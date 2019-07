Kit-Flops sind der neue Trend-Schuh für den Sommer

Die Zeiten, in denen Flip Flops nur im Freibad getragen wurden, sind schon lange vorbei. Trotzdem hatten sie immer etwas Uncooles an sich. Das ist nun vorbei, denn die Designer haben sich einiges einfallen lassen, um den Schuh in die Mitte der Modetrends zu holen. Eine Idee ist der Kit-Flop. Eine Mischung aus Kitten Heel und Flip Flop. Wie das aussieht? Wie eine Mischung aus niedrigem High Heel an der Sohle und Zehengreifer vorne.