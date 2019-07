Das sind die heftigsten Wasserrutschen der Welt

Die „Norwegian Escape“ ist im Hafen von Miami beheimatet, von wo aus sie im Winter in Richtung Karibik in See sticht. Im Sommer fährt das Schiff nach Bermuda, und im Frühherbst erlebt man mit der Norwegian Escape die bunte Pracht des Indian Summer in Neuengland. Geboten wird Platz für 4200 Gäste und diese werden in 21 Bars und Lounges bespaßt - aber es gibt auch Action pur: Nämlich einen Aquapark mit zwei Wasserrutschen und einen Hochseilgarten! Die Rutschen sind jedenfalls das absolute Highlight an Deck!