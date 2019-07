Waldbrand-Katastrophe: 900 Menschen evakuiert

Betroffene Menschen kamen in einer Halle unter. Die Einwohner, die noch in ihren Häusern sind, werden gebeten, vor Ort dringend auf Lautsprecherdurchsagen zu achten. Es sei nicht ausgeschlossen, dass weitere Wohnungen und Häuser in anliegenden Dörfern oder Ortschaften evakuiert werden müssen, sagte der Sprecher weiter. Rund 350 Einsatzkräfte sind demnach im Einsatz, um Ortschaften zu schützen.