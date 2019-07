Hitze-Rekord füllte Bäder und brachte Waldbrände

Selbst der späte Nachmittag am gestrigen, heißesten Juni-Tag der Aufzeichnungsgeschichte brachte kaum Entspannung an den Kassen der Bäder: „So viele Leute!“, hieß es im Linzer Parkbad, aber auch in Steyr oder Freistadt verzeichnete man Besucherrekorde, bis am Abend wollten die Leute noch ins kühle Nass. Beim „Krone“-Rundruf an den Wetterstationen wurde dann klar, wer im Bundesland den Hitzerekord gebrochen hat: In Bad Goisern wurde um 16.30 Uhr 37,4 Grad Celsius gemessen. „Das ist die HöchsttemperaturundJuni-Rekord“, sagt ZAMG-Wetterexperte Josef Haslhofer.