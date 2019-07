Elektroauto-Testen für jeden beim E-Motion-Day

Laut den aktuellen Zahlen der Sparte Autohandel in der Tiroler Wirtschaftskammer fahren in Tirol bereits 2.000 Autos rein elektrisch. Die Prognosen gehen bis 2025 von 80.000 elektrisch betriebenen PKW in ganz Österreich aus, davon sind 11.000 E-Autos in Tirol.