Im Irrsee vermisster Schwimmer starb an Herztod

Zahlreiche Wasserretter und Feuerwehrmänner suchten am Sonntag weiter nach dem 57-jährigen Mann aus Ampflwang, der am Samstag beim Schwimmen am Irrsee plötzlich untergegangen war - die „Krone“ berichtete. Mit Sonargeräten konnte er schließlich in 30 Meter Tiefe geortet und von Tauchern geborgen werden.