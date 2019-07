Dramatischer Hilferuf der Altenpflegekräfte!

Der Offene Brief mit dem doppeldeutigen Titel „(W)Ende der Seniorenarbeit/Altenhilfe“, richtet sich in erster Linie an LH Thomas Stelzer (ÖVP) als Finanzreferent des Landes, aber auch an die Sozialabteilung des Landes, das Büro von Soziallandesrätin Birgit Gerstorfer (SPÖ), Gesundheitsreferentin Christine Haberlander (ÖVP) und den Gemeindebund. Unterschrieben haben ihn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Seniorenarbeit und Altenpflege.