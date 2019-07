Drachenfliegerin blieb in Baumkrone hängen

Die Pilotin schilderte, dass sie nach einem Flugmanöver eine Geländekuppe nicht mehr überfliegen konnte und sich daher für einen Direktflug in die dichten Baumkronen entschied. Dabei verhängte sich der Drachen im dicken Astwerk und die Pilotin hing unmittelbar neben einem Baum. Die Deutsche konnte sich am Baum absichern und setzte selbstständig die Rettungskette in Gang. Sie wurde von der Bergrettung unverletzt geborgen.