So wollen wir in Zukunft in die Arbeit pendeln!

Gerade bei so einem sommerlich heißen Wetter wie derzeit ist der Weg in die Arbeit für viele ein Graus. Verschwitzte Fahrgäste in den Öffis oder elendslanger Stau zur Rushhour machen das Pendeln zu keinem erbaulichen Vergnügen. Dieses Video zeigt, dass es auch anders geht: Wie wäre es denn, auf einem schwebenden Surfbrett in die Arbeit zu „schweben“?