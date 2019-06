Aufbauarbeiten am Festival laufen auf Hochtouren

Nur mehr sechs Tage, dann startet das Electric Love Festival am Salzburgring in seine siebte Runde! Bis dahin wird fleißig gearbeitet, zahlreiche Lkw werden entladen und die acht Bühnen aufgebaut. Insgesamt sind rund 2500 Mitarbeiter am Festival im Einsatz, vom Logistiker über Techniker bis hin zum Verpflegungs-Team.