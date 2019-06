Die Ufer-Allianz der Salzburger Stadtpolitik

„Grundsätzlich bin ich absolut für eine Erweiterung der Salzach-Ufer. Die besondere Lebensqualität direkt am Fluss muss man nutzen. Nur finde ich, dass man den Ausbau nicht auf das Gebiet der Salzach in der Nähe der Altstadt beschränken sollte, sondern auch weiter in Richtung Lehen oder auch Salzburg Süd, da, wo die Leute wohnen“, betont Anja Hagenauer, Stadträtin in Salzburg. Wichtig sei außerdem, die Ufer barrierefrei zu gestalten, dass Alt und Jung die Freizeitangebote gleichermaßen nutzen können.