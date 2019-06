Kekse aus Naarn bald im Recyclingbecher

Jahresziel schon übertroffen

Und heute? „Wir haben bereits unser gesetztes Jahresziel überschritten“, verraten Heindl und Laimer. „Die Menschen teilen unsere Werte von Produktqualität und regionaler Handwerksarbeit - das ist schön“, schwärmen sie. Ans Zurücklehnen denkt die Manufaktur in Naarn dabei nicht. Ab August wächst das sweet-o-mio-Sortiment um sechs neue Sorten. Auch die Verpackung wird anders. „Wir wollten tiefer in Richtung Nachhaltigkeit und urbanen Style eintauchen und haben unsere eigenen Recyclingbecher entwickelt. Die passen auch im Auto in den Getränkehalter.“