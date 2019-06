Pensionist beim Schwimmen untergegangen

Rettung in letzter Sekunde: An einem privaten Badeplatz am Obertrumer See ging am Freitagnachmittag plötzlich ein Pensionist beim Schwimmen unter. Angehörige wurden sofort auf das Verschwinden des Mannes aufmerksam und alarmierten die Wasserrettung. Die Ersthelfer vor Ort schafften es, die Person aus dem Wasser zu ziehen.